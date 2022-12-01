نائب رئيس البرلمان العربي: افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يؤكد قدرة الشعب على بناء مجتمع حضاري

وجه علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، التحية والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم، على الإنجاز الذي افتتح اليوم بمدينة المنصورة الجديدة، إذ أنها المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع التي تهتم بالوجهة السياحية.

وأكد أن الشعب المصري يُثبـت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة، ويؤكـد قـدراتـه الجبـارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، كما قال الرئيس السيسي.

أهمية السعي الدائم للبناء وتحقيق السـلام والتنمية

وأشار إلى أن خطاب الرئيس، اليوم، جاء ليؤكد أهمية السعي الدائم للبناء وتحقيق السـلام والتنمية، مشيدا بتأكيد الرئيس أن المواطن المصري بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، ووحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية.. وبعزيمتـه وإرادتـه، حقق الوطن البقـاء.. وبعقلـه وساعـده، تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء.

وأضاف أن الاحتفال اليوم بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، يؤكد قدرة الشعب على بناء مجتمع حضاري متقدم، وتراعي كل متطلبـات التحـديـث والتطوير اللازمة للمستقبل، إذ جرى تنفيـذهـا طبقـًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحقق المعجزات بأقل الإمكانيات «رجل أفعال لا أقوال».