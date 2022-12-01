القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بالتبين.. اعرف العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية بالتبين، جنوب القاهرة، القبض على شابين بحوزتهما كمية من المخدرات، حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالتفاصيل

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما اشتبهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين بسيارة يستقلها شخصان، وبتفتيشها عثر بداخلها على مخدرات، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين تمهيدًا لتقديمهما للمحاكمة.

وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني المتوقع يقول أحمد على، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إن بالنسبة للتهمة الأولى وهي حيازة المخدرات بحسب المادة 34 من قانون العقوبات نصت على المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار».