فرحة في مسقط رأس أبو العينين شعيشع بإطلاق اسمه على معهد بيلا الثانوي

عمّت الفرحة أرجاء مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب إعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الثانوي الأزهري للبنين بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأعرب العديد من أهالي بيلا عن بالغ سعادتهم بتكريم أحد أعلام مدينة بيلا وهو الشيخ أبو العينين شعيشع، الذي رتل القرآن الكريم لأكثر من 70 عاماً، وذلك بإطلاق اسمه على أكبر المعاهد الأزهرية بالمدينة.

منصور: تكريم لكل أهل القرآن الكريم

وعبّر الشيخ عبد النبي منصور، قارئ السورة بمسجد أبو غنام ببيلا، عن بالغ سعادته بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الثانوي الأزهري للبنين، مشيراً إلى أن هذا القرار أثلج صدور جميع أبناء مدينة بيلا بشكل خاص ومحافظة كفر الشيخ بشكل عام، وهو بمثابة تكريم لكل أهل القرآن الكريم.

وأكد الشيخ أسامة فراج، أحد قراء القرآن الكريم ببيلا، أن تكريم الشيخ أبو العينين شعيشع يُمثل شيئاً كبيراً لجميع أهالي مدينة بيلا وقراء القرآن الكريم في شتى ربوع الجمهورية، مضيفاً: «الشيخ شعيشع هو آخر جيل العمالقة، وتكريمه تكريماً لنا جميعاً، لأنه بمثابة الأب الروحي لنا، وهو القائد، والقدوة، والمُعلم، ونشكر كل من كان له دور في صدور هذا القرار الهام».

منى شعيشع: تكريم والدي هو تكريم لكل أعلام دولة التلاوة

قالت منى أبو العينين شعيشع، ابنة القارئ الراحل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تكريم والدها بإطلاق اسمه على أحد أكبر المعاهد الأزهرية في مسقط رأسه بمدينة بيلا هو تكريم لكل أعلام دولة التلاوة، وتكريم لكل محبيه في مصر والعالم العربي والإسلامي، موجهة الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإعلانه إطلاق اسم والدها على معهد بيلا الثانوي الأزهري للبنين.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، قد وافق فى جلسته المنعقدة، أول أمس الأربعاء، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، علي معهد بيلا الثانوي الأزهري للبنين، بمدينة بيلا مسقط رأس القارئ الراحل، تخليداً لذكراه، وتكريماً له ولمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله والممتدة لأكثر من 70 عاماً.

حياة الشيخ أبو العينين شعيشع

الجدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922م، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011م، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.