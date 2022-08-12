في الذكرى المئوية لميلاده.. صور نادرة لـ أبو العينين شعيشع من أيام الصبا

حصلت «الوطن» على مجموعة من الصور النادرة للقارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، والذي يوافق اليوم الجمعة 12 أغسطس الذكرى المئوية لميلاده.

الصور النادرة للقارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع بعضها التُقطت في فترة شبابه وبداية شهرته ولمعان اسمه في دولة التلاوة، والبعض الآخر في سفريات خارجية له، وأيضًا صورة له أثناء عقد قرآن نجل ابنة شقيقته في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

كان أباً حنوناً على أولاده

وذكرت منى أبو العينين شعيشع، نجلة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها الراحل كان أباً حنوناً عطوفاً على أبنائه، وكان وسطياً وغير مُتشدد، مضيفةً: «كان متفتح جداً وكان بيسمع بيتهوفن وكان صديق شخصي للسيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب وكان في بينهم زيارات متبادلة».

كان متواضعاً لأبعد الحدود

وتابعت «منى شعيشع»، « كان متواضعاً لأبعد الحدود وكان بيحب الناس كلها وبيستقبل الناس كلها في بيته في مصر الجديدة، وكان دايماً بيحكيلنا عن علاقته بالملك فاروق، والرئيس عبد الناصر وغيرهم من ملوك ورؤساء الدول».

يوم 12 أغسطس هو تاريخ ميلاده الحقيقي

وأكدت «منى شعيشع»، إن يوم 12 أغسطس هو تاريخ الميلاد الحقيقي لوالدها الشيخ أبو العينين شعيشع،: «12 أغسطس هو تاريخ ميلاد والدي الحقيقي لأن ويكيبيديا كاتبة إنه مواليد 22 أغسطس وده مش صحيح وياريت المواقع الإخبارية والصحف تصحح التاريخ ده بعد كده».

وعن رسالتها لوالدها في الذكرى المئوية لميلاده، تقول منى شعيشع، «أحب أقول لوالدي الشيخ أبو العينين شعيشع في الذكرى المئوية لميلاده كنت نعم الأب لأولاده.. ونعم الجد لأحفاده مفتقدينك جداً ووحشتنا أوي وربنا يرحمك ويغفر لك ويجمعنا بيك على خير».

حريصاً على التواصل مع أفراد أُسرته في بيلا

ومن جانبه، أكد محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، «نجل ابنة شقيقته»، أن جدّه الشيخ شعيشع كان حريصاً على التواصل مع أفراد أُسرته في بيلا وزيارتهم بشكل مستمر، متابعاً: «كان دايماً بيزورنا في البلد وكان لما يعرف إن حد توفي من الأسرة ينزل يعزي، كان صاحب واجب أوي، وكنا كلنا ماشيين علي حسه».

كان جابراً للخواطر

يحكي حفيد الشيخ «شعيشع» موقف مع جدّه الراحل: «كان مرة نازل بلدنا بيلا وكان معاه كارنيه نقابة القراء كان عامله لقارئ عندنا في بيلا وطلب مني يسلم الكارنيه بنفسه.. المهم روحنا وهو فضل في العربية وقالي أنزل نادي للشيخ ونزلت نادلته فلما أخد باله إن الشيخ في العربية راح يسلم عليه.. الشيخ نزل من العربية سلم عليه وحضنه وقبله وسلم له الكارنيه بنفسه وده.. على الرغم إنه كان وقتها نقيبًا للقراء بس كان بيحب جبر الخواطر، ومش هنسى أبداً إنه نزل مخصوص حضر كتب كتابي وشاهد على العقد».

ويضيف حفيد الشيخ شعيشع: «كان بيعمل خير كتير أوي، وكان دايماً حريص على خدمة الناس، وبقوله ربنا يرحمك يا جدي ويغفرلك كنت ونعم الناس وحشتنا وهنفضل فاكرينك طول عمرنا».

مطالبات بإطلاق اسمه على ميدان وشارع

وفي سياق متصل، طالبت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع، على أحد الميادين الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، أو أحد الشوارع فى مسقط رأسه بمدينة بيلا، أو إطلاق اسمه على المعهد الدينى الأزهرى ببيلا، وذلك على غرار ميدان الحصرى بالسادس من أكتوبر بالقاهرة.