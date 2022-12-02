تنفيذ القطاع الثالث بطريق سيوة مطروح الخرساني بتكلفة 450 مليون جنيه

أعلن اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بدء العمل في قطاع جديد بمشروع ازدواج طريق «مطروح - سيوة» الصحراوي بنظام الرصف الخرساني الجديد مع أول أسبوع في شهر ديسمبر 2022، وهو مشروع عملاق على عدة مراحل بهدف تنمية سيوة في قطاع النقل.

450 مليون جنيه تكلفة المشروع

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن طريق سيوة يجري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ويبدأ العمل في القطاع الأول من علامة الكيلو 50 تجاه مطروح حتى نقطة التلاقي مع القطاع الثاني، إلى علامة الكيلو 7 في مدخل مدينة سيوة الجديد، وبتكلفة مالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتستمر مدة التنفيذ 14 شهرا.

سرعة طريق سيوة الجديد

وأشار إلى أن السرعة التصميمية لطريق سيوة مطروح 120 كم في الساعة، ويتكون من ثلاث حارات مرورية من الخرسانة وطبانات خرسانية يمين وشمال الطريق.

إشراف هندسي على طريق سيوة الخرساني

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي أن القطاع الثالث من الطريق الخرساني يعمل به شركات تضامن يوني بيلد والمصرية لأعمال الرصف الخرساني، وشركة ناصر مسلم لطبقات الأساس، وذلك تحت إشراف طاقم مهندسين من جهاز التعمير المهندسين محمد عبد النبي، وإبراهيم حسني، وعبد الله صالح، ومن المكتب الفني المهندسة أميرة عبد المقصود، والمهندسة منة هجرس، والمهندس عبد السلام حجي من مراقبة الجودة.