تفاصيل إنشاء أول مكتبة صديقة للبيئة في سيوة: دهانات وأنشطة من الطبيعة

قال أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية لمكتبة مصر العامة، إنَّ مفهوم المكتبات الخضراء يعني أن تلتزم المكتبة بكل الشروط الوجاب توافرها بالمباني الخضراء، إذ تعتمد المكتبات الخضراء على استخدام المواد البيئية والمواد الطبيعية غير الملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أنَّ مبنى مكتبة مصر في سيوة عبارة عن مبني تراثي من المواد الطبيعية وهي ملح صخري مع الطين الموجود داخل البيئة بمنطقة سيوة والأسقف بالكامل مصنوعة من جريد النخل.

دهان واجهة المباني من الطين المخلوط بالملح

وأضاف منسق عام المكتبات الإقليمية، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنَّ دهان واجهة المبنى تم باستخدام الرمل كمادة طبيعية غير ملوثة للبيئة، كما تمّ دهان المباني الملحقة بالمكتبة بالطين، إذ أن الدهان هو خليط بين الملح والطين، لافتًا إلى أنَّ استخدام المواد من البيئة حافظ على الهوية وأصبحت كمحمية طبيعية في قلب سيوة.

ورش خاصة للسيدات والفتيات لتعلم المشغولات اليدوية للحفاظ على التراث

وأوضح منسق عام المكتبات الإقليمية لمكتبة مصر العامة أنَّ سيوة تتميز بالتراث البدوي القبلي ويتميز أهلها بصناعة المشغولات اليدوية الخاصة بهم، والتي تعتمد على المواد الموجودة بالطبيعة، مشيرًا إلى أنَّ المكتبة تتضمن قاعة خاصة بتدريب السيدات والفتيات على المشغولات اليدوية، مشيدًا بهذه الورش التي تسهم بالحفاظ على التراث السيوي.