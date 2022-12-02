من أهالي الدقهلية إلى الرئيس السيسي: «شرفتنا بزيارتك.. شكرا ليك»

تركت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة الدقهلية أثرا طيبا في نفوس الأهالي، مطالبين بتكرارها لما رأوه من الخير الكثير في زيارة أسعدت قلوبهم، خاصة بين من التقاهم أو كرمهم الرئيس، مؤكدين أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، ما جعلها تسير بشكل سريع نحو الجمهورية الجديدة.

زيارة الرئيس شرف لنا

«الرئيس دخل قريتنا ومشي في شوارعها، ودا شرف ما بعده شرف لأهالي قرية الحصص بمركز شربين»، هكذا عبّر محمد أبو الفضل، من أهالي القرية، عن فرحته والأهالي بزيارة الرئيس، قائلا إن القرية تتباهى بين قرى المركز بزيارة الرئيس السيسي.

وقال «أبو الفضل» لـ«الوطن»، إن القرية لم تنم منذ زيارة الرئيس لها، مضيفا «نورتنا وسعدنا برؤيتك يا ريس، وشكرا لك على كل حاجة حلوة عملتها لنا».

«نفسي أزغرط من الفرحة بزيارة الرئيس لمدينة شربين.. شرفنا ونورنا»، هكذا قالت نجوى خالد عبد الرحيم، من أهالي المدينة، تعبيرا عن سعادتها الكبيرة بزيارة الرئيس إلى شربين، مضيفة أن الرئيس جاء لنا ومعه الخير كله ويكفي أن كل أجهزة المحافظة تعمل هنا منذ شهر حتى أصبحت من أجمل مدن مصر.

تجديد شبكات الكهرباء والري

كما قال محمد السيد عيسى، أحد أهالي قرية كفر الترعة القديم بمركز شربين، «إنه يمكن أن نقول أننا نعيش الآن حياة كريمة بحق، فالمبادرة التي كانت تستهدف غير القادرين فقط في بدايتها، أصبحت للشعب كله، فقريتنا كانت تخلو من الصرف الصحي والبلدة بأكملها كانت تصرف من خلال مواسير صنعناها بالجهود الذاتية، وتصرف على محطة معالجة بشربين وهي متهالكة، كما أن محطة الطرد متهالكة، وحاليا تم تنفيذ محطة طرد كاملة وشبكه صرف صحي لتنقذ قريتنا من تلك المشكلة».

وأضاف أنه تم تجديد شبكة الكهرباء وكذلك شبكات الري «المراوي» التي تستخدم لري 350 فدانا، ضمن مبادرة حياة كريمة.