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«المنصورة الجديدة».. عاصمة سياحية وثقافية ونموذج للتحول الأخضر والتنمية المستدامة

«المدينة» داعمة للنقل الجماعي وتضم 1800 فدان أخضر تمثل 25% من مساحته

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 محمد الأبنودى
11:48 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع جودة حياة المواطن فى إقليم الدلتا.

وتعتبر «المنصورة الجديدة» مدينة مستدامة لأنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقق النمو الاقتصادى المستدام منخفض الانبعاثات، وواحدة من المدن المستدامة التى شكلت رؤية مصر فى إطلاق برنامج المدن المستدامة عالمياً بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مؤتمر المناخ، لما بها من مناطق خضراء وترفيهية وحدائق مركزية وتطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، وتضم «كورنيش» طوله يصل إلى 15 كيلومتراً.

ومن المخطط أن تستوعب المدينة أكثر من 68000 نسمة، كما تحتوى المدينة على العديد من الخدمات والطرق والمرافق لخدمة المواطنين، كما أن هناك مشروعات للإسكان منها مشروع سكن كل المصريين ذات طابع ساحلى وفيلات سكنية تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى.

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بقلم  محمد الأبنودى