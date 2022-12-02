«أزهرية الشرقية» تستعد لأسبوع النخوة بمشاركة ذوي الهمم

قرر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، تفعيل أنشطة الأسبوع السادس لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»، والمقرر تنفيذها اعتباراً من غد السبت باشتراك طلاب الأزهر الشريف من ذوي الهمم بكافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

اهتمام الدولة بحقوق ذوي الهمم

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، واهتمام الدولة المصرية بحقوق ذوي الهمم، وتخصيص هيئة الأمم المتحدة ليوم الثالث من ديسمبر من كل عام ليكون يوماً للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفعيل قيمة النخوة في الأسبوع السادس للمبادرة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية، منسق منطقة الشرقية لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» أنه من المقرر تفعيل قيمة «النخوة» في الأسبوع السادس للمبادرة، وقد تم التنسيق مع كافة المعاهد على كيفية إشراك الطلاب ذوي الهمم في أنشطة وفعاليات قيمة النخوة، جنباً إلى جنب مع أقرانهم العاديين، مؤكداً أن جميع الإدارات التعليمية استعدت تماماً لنتفيذ كافة الفعاليات من أنشطة فنية ورياضية ودينية.

تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

يشار أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أطلق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» لمواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة، وتتضمن المبادرة مجموعة من القيم يتم تناول قيمة لكل أسبوع بقصد تقييم سلوك الطلاب.