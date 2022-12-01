شيخ الأزهر يهنئ رئيس الإمارات باليوم الوطني الـ51

هنّأ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، ومحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك؛ سيرًا على نهج والدهم الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مقدرًا العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ما كان له عظيم الأثر في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.