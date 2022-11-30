شيخ الأزهر يطالب بتحويل «جائزة زايد» إلى منصة عالمية لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بلجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023؛ لمناقشة دور الجائزة في تعزيز مستقبل الأخوة الإنسانية العالمية والتأكيد على دور الجائزة في نشر قيم التعايش الإنساني وتكريم الأشخاص والمؤسسات التي تسهم بدور فاعل في هذا المجال.

زيارة البحرين

وخلال الاجتماع، الذي انعقد على هامش زيارته لمملكة البحرين، في الرابع من نوفمبر الجاري، حث الإمام الأكبر شيخ الأزهر أعضاء لجنة التحكيم على مواصلة العمل لنشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، وترسيخ مبادئها في العيش السلمي المشترك والحوار والتضامن بين الشرق والغرب على حدٍ سواء.

وقال الإمام الأكبر: «أرجوا أن نعمل معاً ونسارع الخطى في النهوض بوثيقة الأخوة الإنسانية التي خرجت من قلبين صادقين، وأحسب أنها جاءت بدافع الإيمان بالله وخدمةً للإنسانية كلها ، ولعلها كانت إرادة الله أن يخرج هذا الإعلان المشترك الذي يدعوا لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من الناس، وما أحوج عالمنا اليوم إلى الجهود التي تساهم في خلق عالمٍ أفضل لكل أفراد الأسرة الإنسانية»، داعيا لجنة التحكيم إلى أهمية العمل على تحول الجائزة إلى منصة عالمية لترسيخ قيم الأخوة الإنسانية.

مقترحات لجنة التحكيم

ومن جانبهم، شارك أعضاء لجنة التحكيم مقترحاتهم مع فضيلة الإمام الأكبر بشأن خططهم لإشراك كل الأطراف في مجتمعاتهم في النهوض برسالة الإخوة الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز التعليم وتسوية النزاعات، مؤكدين أن القيم الواردة في الوثيقة ستكون بمثابة دليلٍ إرشادي لهم خلال اختيار المكرَّمين في الدورة الرابعة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023.

جهود الإمام الأكبر

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بجهود الإمام الأكبر والبابا فرنسيس - الفائزان الفخريان بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2019- وصداقتهما الوطيدة والتزامهما ببث روح الأمل ورسْم معالم الطريق لغرس قيم الإخاء الإنساني في عالم بات يعاني من ويلات الصراع والأزمات.

وتضم لجنة التحكيم المستقلة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها 2023، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، ونائبة رئيس جمهورية كوستاريكا السابقة الدكتورة إبسي كامبل بار، وعميد مجمع التبشير بالكرسي الرسولي نيافة الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2014 والناشط في مجال حقوق الطفل كايلاش ساتيارثي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 ورائدة الأعمال الدكتورة وداد بوشماوي، والأمين العام للجائزة المستشار محمد عبد السلام أمين عام مجلس حكماء المسلمين.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية؛ جائزة عالمية مستقلة سنوية، تحتفي بجهود الأشخاص والكيانات من جميع الخلفيات التي تعمل على تعزيز القيم الخالدة للتضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل وتسعى إلى دعمهم وتكريمهم.

وتأسست الجائزة عقب اللقاء التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي عام 2019، حيث وقَّعا خلال هذا اللقاء وثيقة الأخوة الإنسانية.

وتمنح الجائزة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، بشكل سنوي، حيث يتم الإعلان عن الفائزين في فبراير من كل عام.

وسُمِّيت الجائزة بهذا الاسم تكريمًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس القيم التي تحتفي بها الجائزة تفاني الشيخ زايد في العمل عن كثب مع الناس من مختلف المشارب، وإرثه الأخلاقي، ونزعته الإنسانية، واحترامه للآخرين ومساعدتهم، بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم.