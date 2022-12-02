الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنات ضمن فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

واصلت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع حقوق الإنسان التنسيق مع مديريات أمن «أسوان – البحر الأحمر – الغربية – المنوفية – قنا – مطروح»، وإيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنات ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

تقديم الدعم النفسي للمسنات

جاء ذلك في إطار تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للنزيلات وتوزيع بعض الهدايا العينية وقضاء يوم ترفيهي معهن لإدخال البهجة والسرور عليهن، وأعربن عن سعادتهن بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

قيم حقوق الإنسان

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.