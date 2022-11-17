أبرزها «رقم قومي» وقيد عائلي.. خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا

تقدم وزارة الداخلية، الكثير من الخدمات للمواطنيين إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني، إذ أتاحت تقديم الخدمات للتيسير على المواطنيين، وتوفير الكثير من الوقت والمجهود، في إطار الخطة الرقمية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

أبرز خدمات وزارة الداخلية إلكترونيًا

هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنيين، منها استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة ميلاد وشهادة وفاة ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد عائلي، وقيد فردي، وتجديد رخصة مركبة، واستخراج بدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

كما يمكن من خلال موقع وزارة الداخلية، تجديد تصريح العمل، واستخراج بدل فاقد تصريح عمل، وعمل مخالصة، واستخراج شهادة تحركات ومتابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

طرق الحصول على الخدمة

للحصول على تلك الخدمات، التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا، يجر ذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط

وبعدها تسجل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، يمكنك إنشاء حساب بطريقة سلسة وبسيطة، وتسجيل الدخول، وبعدها تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة فى الشريط العلوي من الموقع، والضغط على أيقونة الخدمة، واتباع الخطوات وتسجيل البيانات، وبعدها تسديد رسوم الخدمة، وإدخال العنوان الذي سيتم تسليم الشهادة به.