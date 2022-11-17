آخر قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.. سعر الأرز وإضافة المواليد

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من القرارات المهمة اليومين الماضيين، كان من شأنها ضبط السوق المحلية، والتصدي لتلاعب بعض التجار في أسعار السلع الغذائية، من أجل حماية المستهلكين، فضلا عن توجيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لجميع مديريات التموين على مستوى المحافظات، بتعليمات جديدة تخص أصحاب البطاقات التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تعلن سعر الأرز الأبيض المعبأ

أبرزت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار مجلس الوزراء المصري، بتحديد سعر الأرز الأبيض، عند 18 جنيها للأرز الأبيض الفاخر، عالي الجودة الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه، عن 3%، فضلا عن تحديد سعر الرأز الأبيض في فروع المجمعات الاستهلاكية، عند 14.50 جنيها لجميع المواطنين، دون بطاقة التموين، مع استقرار سعره في منافذ وزارة التموين عند 10.50 جنيها على بطاقة التموين كسعر مدعم.

تلقي طلبات المواطنين حول إضافة المواليد

فيما أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات لمديري المديريات على مستوى المحافظات بتلقي طلبات إضافة المواليد على البطاقة التموينية من أي أسرة، وتجميع طلبات المواطنين، تمهيدا لفحصها حين صدور قرار رسمي، بفتح إضافة المواليد على البطاقات التموينية، إلا أن مصادر أكدت لـ«الوطن» أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بفتح إضافة أي أفراد على البطاقات، وأن الخدمة ستكون للأسر الأولى بالرعاية فقط، من المستحقين من أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والأكثر احيتاجا للدعم.

كما اتخذت وزارة التموين، قرارا بعدم حذف الأسر غير المستحقة من دعم الخبز، وحذفهم من الدعم السلعي الشهري فقط، وذلك لأصحاب المرتبات المرتفعة فقط، ومالكي السيارات الحديثة، الذين تم حذفهم فقط من دعم التموين والإبقاء على كامل حصتهم من الخبز يوميا، بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.