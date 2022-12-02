الشاعر مصبح الكعبي يهدي الإمارات قصيدة «إمارات السلام» بمناسبة عيدها الوطني

انتهى الشاعر الإماراتي الكبير مصبح بن علي الكعبي، من كتابة قصيده غنائية أهداها لدولة الإمارات لتقديمها في عيدها الوطني الـ51 ، تحمل اسم «إمارات السلام».

ويقدم الكعبي العمل الغنائي اليوم الجمعة، تزامنا مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني، حيث من المفترض طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن مصبح بن علي الكعبي

وعرف مصبح بن علي الكعبي في الإمارات ودول الخليج بشاعر القصيدة المتناغمة، فهو صاحب ديوان العود الكمبودي الصادر من مبادرة الشيخ حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، كما قدم «راح النهار، سبعة أرواح، تبنجت، عشتار، العود الكمبودي».

وكان قد قدم الكعبي أكثر من أغنية وطنية، وأوبريت أبرزها «قصه علم.. حلم وطن» وغناها الجسمي، كما قدّم له أوبريت «وطن الأمل» وشارك فيه أكثر من مطرب من من ضمنهم أروى أحمد، وإسماعيل مبارك، وآخرين، كما تعاون مع الفنانه أصالة وكتب لها أغنية صقور، وتعاون مع فايز السعيد وعدد كبير من النجوم.

وكان قد أعرب الشاعر الإماراتي مصبح بن علي الكعبي عن فخره واعتزازه إزاء اختياره من قِبل رابطة الشعر والفنون العربية في المملكة العربية السعودية عضواً أساسياً في الرابطة، التي تضم 6 أعضاء أساسيين .