لماذا نشعر بالتعب عند الاستيقاظ صباحا؟.. دراسة أمريكية توضح الأسباب

يشعر البعض بالتعب والإعياء عند الاستيقاظ صباحا بعد ليلية من النوم، وأشارت دراسة حديثة إلى أن جودة النوم ومدته، ربما يكون لها تأثير أكبر على مستويات اليقظة في الصباح مقارنة مع العوامل الوراثية، وقال الدكتور ماثيو ووكر، المتخصص في علم النوم بجامعة كاليفورنيا الأمريكية والباحث الرئيسي في الدراسة، إنه يمكن أن تكون هناك صلة وثيقة بشكل خاص في سياق التعليم، حيث تكون اليقظة ضرورة لاكتساب المعرفة بشكل فعال في الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن تأخير أوقات الدراسة وتجنب وجبة الفطور عالية الاستجابة لنسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى اليقظة طوال الصباح.

القصور في النوم وضعف الأداء

ويشير القصور الذاتي في النوم إلى ضعف اليقظة والأداء التي تحدث بين النوم واليقظة، وتستمر بين بضع دقائق إلى عدة ساعات بعد الاستيقاظ، وعلى الرغم من أنها ظاهرة شائعة، إلا أن لها تأثير عميق على إنتاجية الأفراد وسلامتهم.

ويؤثر القصور الذاتي في النوم، على سلامة العمال في المهن الخطرة أو يؤدي إلى اتخاذ قرار خاطئ على مستوى موظفي خدمة الطوارئ، في مجال الرعاية الصحية ورجال الإطفاء، وهو ما يمكن أن يؤثر بالتبعية على سلامة الآخرين، كما يمتد التأثير إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر وقوع حوادث المرور، بحسب «العربية».

عوامل أساسية ضعفها يؤثر سلبا على الأداء المعرفي والحركي

وفحص الباحثون تأثير 4 عوامل على التباين اليومي في يقظة الفرد منها: تقييم تأثير ملف النوم في الليلة السابقة، والنشاط البدني في اليوم السابق، والتركيب الغذائي لوجبة الفطور، ومستويات السكر في الدم بعد الفطور على اليقظة في الصباح.

واكتشف الباحثون أنه عندما ينام أحد البعض لفترة أطول من المعتاد أو يستيقظ في وقت متأخر عن الوقت المعتاد، كان من المرجح أن يظهر مستويات أعلى من اليقظة في صباح اليوم التالي.

كما فحص الباحثون تأثير تركيبة المغذيات الكبيرة في وجبة الفطور على اليقظة في الصباح، فقدموا وجبات إفطار قياسية مطابقة للسعرات الحرارية من تركيبات غذائية مختلفة، بما يشمل الكربوهيدرات والبروتينات العالية والوجبات الغنية بالألياف لكل مشارك، والتي تم تناولها في أيام مختلفة، وتوصلوا إلى أن استهلاك وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات بمستويات أعلى من اليقظة في الصباح مقارنة بالوجبة المرجعية، وكان انخفاض نسبة السكر في الدم، وهو مقياس لتأثير تناول الطعام على مستويات السكر في الدم، بعد الفطور مرتبطًا بزيادة اليقظة في الصباح.