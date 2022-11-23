القصة الكاملة وتفاصيل وفاة طبيب وحدة صحية ببني سويف: «طول في النوم»

سيطرت حالة من الحزن على العاملين بالوحدة الصحية بقرية قاي التابعة لإدارة إهناسيا الصحية ببني سويف، عقب وفاة طبيب شاب بشكل مفاجئ داخل استراحته بالوحدة، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، نرصد لكم القصة الكاملة وتفاصيل وفاة طبيب بني سويف خلال السطور التالية.

القصة الكاملة وتفاصيل وفاة طبيب بني سويف

تعود القصة الكاملة وتفاصيل وفاة طبيب بني سويف إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا، يفيد بوفاة أحمد سليمان محمود 33 عامًا، مقيم مركز طامية بالفيوم، طبيب بالوحدة الصحية بقرية قاي التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، أثناء عمله بالوحدة، وجرى استدعاء مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة المبدئي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة طبيب بني سويف:«كان يعمل بشكل طبيعي»

وكشفت التحقيقات الأولية في مديرية الصحة أن الطبيب كان يعمل بشكل طبيعي واعتيادي مثله مثل أي يوم، ثم توجه إلى غرفة للراحة بها والنوم لفترة، إلا أنه استمر لفترة طويلة، وحينما دخل عليه زملائه بالوحدة لإيقاظه، اكتشفوا فقدانه الوعي وظهور علامات الوفاة لعدم وجود نبض أو تنفس.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة الطبيب إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، التي بدأت تحقيق في الواقعة بحضور قيادات الصحة بالمحافظة، لبيان القصة الكاملة وتفاصيل وفاة طبيب وحدة صحية ببني سويف.

وانتقلت قيادات مديرية الصحة في بني سويف على رأسهم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى وحدة قاي الصحية للوقوف على أسباب الطبيب ومتابعة إجراءات استخراج تصريح الدفن.