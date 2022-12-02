محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة وترشيد الاستهلاك

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع الإضاءة العامة، وكذلك الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة، وإخلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد الاستهلاك مع الحص على الاستجابة لمطالب الأهالي فيما يختص بإنارة الأماكن المظلم في بعض الشوارع وإصلاح وعزل الأعمدة والأسلاك.

وجرى صيانة الكشافات أمام مبنى ملجأ الكنيسة وفي لشارع وإنارة الكشافات المطفأة واستبدالها بكشافات ليد ترشيدًا للاستهلاك بالإضافة إلى صيانة الأعمدة الديكورية بشارع أكاسيا أمام أحد المستشفيات، وذلك في نطاق حي وسط بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

صيانة أعمدة ولوحات الكهرباء في حي ثان العامرية

ونفذت إدارة الكهرباء في حي ثان العامرية، أعمال الصيانة بالأعمدة والأسلاك والكشافات ولوحات الكهرباء بنطاق قرية 3 ببنجر السكر استجابة لشكاوى المواطنين.

إنارة 26 عمودا في حي ثان المنتزه

وتم عمل صيانة دورية في نطاق حي ثان المنتزه على مرفق الإنارة ورصد أي أعطال كهربائية في شوارع «الملك حفني السياحي، والمعمورة البلد، ومحور فندق الشيراتون» وتمت إنارة 26 عمود إنارة بكشافات ليد ترشيدًا للاستهلاك، وإصلاح وإنارة 5 كشافات غرب الهلالية، والكوبانية، ومنشية الأوقاف، وتم عزل الكابلات الأرضية والشبكات الهوائية، بالإضافة إلى إطلاق التيار الكهربائي في 50 ذراع بكشاف ليد بقدرة 10 وات، وذلك بعزبة نشأت.