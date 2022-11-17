محافظة الإسكندرية تطمئن الأهالي بسبب رائحة غاز ستنتشر في منتصف الليل: لا تقلقوا

حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من استنشاق رائحة غاز مع الساعات الأخيرة من منتصف ليلة الخميس، بالتحديد سكان منطقة العجمي حيث سيتم ملء الخزانات، وناشدتهم بعدم الخوف أو القلق لأنه إجراء اعتيادي لن يؤثر عليهم، وطالبتهم بمعرفة المعلومة الصحيحة وعدم الانصياع وراء أي شائعات قد تظهر بمجرد انتشار الرائحة.

ونوهت المحافظة بأنه سيتم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، تعبئة الخزان الرئيس بمحطة تخفيض الضغط بالعجمي وإضافة الغاز بالمحطة.

أماكن رائحة الغاز في الإسكندرية اليوم

ولفتت محافظة الإسكندرية إلى أن رائحة الغاز سوف تنتشر في محيط الخزان الواقع بجوار تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب بالعجمي، وذلك بواسطة الشركة الوطنية للغاز ناتجاس، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

المحافظة تطمئن المواطنين عن رائحة الغاز

وطمأنت محافظة الإسكندرية أهالي المناطق المجاورة الذين من الممكن أن يشعروا برائحة الغاز موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا.