حفظ نزاع بين محافظة الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار قطعة أرض

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ نزاع بين بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة الإسكندرية حي المنتزه أول، بخصوص إلزام محافظة الإسكندرية بأداء مقابل انتفاعها بمساحة 13س، 1ط، 24ف بحوض أبي قير، خلال الفترات من 2009 حتى 2019، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

محافظ الإسكندرية يخاطب مجلس الوزراء

وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق بأن محافظ الإسكندرية خاطب رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابة رقم 1/211 المؤرخ 14/2/2021م لإعفاء المحافظة من قيمة مقابل الانتفاع للأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ نظرا إلى أن المحافظة استغلت تلك المساحات في إقامة مشروعات حكومية كالمدارس وغيرها من المشروعات دون عائد استثماري.

واضافت، أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 143 الموافقة على إعفاء محافظة الإسكندرية من مقابل إشغال بعض المساحات التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على أن يتضمن ذلك إسقاط هذه المبالغ من مديونية الهيئة.

قرار الإصلاح الزراعي

وصدر قرار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 934 المؤرخ 29/5/2021م بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفًا، والمتضمن إعفاء المحافظة من مقابل إشغال بعض المساحات التابعة للهيئة وإسقاط هذه المبالغ من مديونية الهيئة؛ الأمر الذى ينغلق معه باب المنازعة الماثلة، ولا يكون ثمة وجه للاستمرار في نظر هذا النزاع، ويغدو متعينًا حفظ طلب عرضه.