خريج صيدلة عن تكريم الرئيس السيسي: «قالي شرفتنا».. والدولة مهتمة بالبحث العلمي

قال حسام الدين إبراهيم شرف، من خريجي كلية الصيدلة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وأحد الشباب الذين كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس مهتم بمجال البحث العلمي ودائما ما يكرم المتميزين في مجالات البحث العلمي المخلتفة، مؤكدا سعادته بالتكريم، «فخور جدا بتكريم الرئيس.. شجعني وقالي مبروك وشرفتنا».

4 أبحاث علمية

وأضاف «شرف» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نشر 4 أبحاث عملية أثناء فترة دراسته في كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وشارك في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية، وحصل على المراكز الأولى خلال مشاركته بأبحاث في هذه المؤتمرات، مؤكداً أن تكريم الرئيس السيسي له دافعا قويا للمستقبل لاستكمال مسيرة الأبحاث العلمية ومضاعفتها.

«شرف»: أسرتي سعيدة بالتكريم

وأوضح أن أسرته سعيدة بتكريمه من الرئيس السيسي، «أهلي فرحانين جدا بيا، ووالدتي كانت بتعيط وقالت لي فخورة بيك، وأصدقائي وأهلي في محافظة دمياط مبهورين بتكريمي وسعداء جدا، ونشروا الصور عبر كل منصات مواقع التواصل الاجتماعي لدعمي وتقديم التهنئة لي بهذا التكريم».

ووجه «شرف» الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بالبحث العلمي والشباب، مؤكدا أن مصر تتطور بشكل ملحوظ جدا في مجال البحث العلمي، وتعمل على زيادة الاهتمام بهذا المجال، قائلا «الفترة الجاية بإذن الله مصر تكون الأولى على العالم في مجالات البحث العلمي والاهتمام بالأنشطة التعليمية المختلفة».

دواء لمرض السكر

وأوضح أنه توصل في أحد أبحاثه العلمية إلى دواء سكر يقوم بعلاج تليف الكبد، وحقق نجاحا بعد إجراء التجارب اللازمة، مشيراً إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تولي اهتماماً كبيراً للأبحاث العلمية، ويتم دعم الطلاب ومساعدتهم بكل الوسائل للمشاركة في الأبحاث والمؤتمرات العلمية الدولية.