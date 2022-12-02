طالبة طب أسنان عن تكريم الرئيس السيسي: منحنا الأمل لنستمر في العطاء

قالت «جومانا»، مسعد طالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وإحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أمس، إن تكريم رئيس الجمهورية لها جعلها تشعر بإحساس رائع: «أشعر بفخر شديد وأشكره جدا، تكريمه حافز كبير لي وسيدفعني إلى تحقيق أحلامي».

وأضافت «مسعد» خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة «اكسترا نيوز»: «تعرضت للإصابة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكاراتيه، وللأسف لم أستطع الاستمرار مع المنتخب، واستمر علاجي فترة طويلة، بعدها حصلت على المركز السادس، ونافست في بطولات جمهورية تمهيدية وحصلت على المركز الأول لمدة 3 سنوات، وأخر بطولة كانت في شهر نوفمبر وحصلت على الميدالية البرونزية».

وتابعت طالبة الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: «أواظب على المذاكرة والتمرين وأقسم وقتي بينهما، كما أحرص على تخصيص وقت للراحة، وأتبع نظاما غذائيا معينا حتى أحافظ على وزني، وفي فترة البطولات يصل التمرين إلى 3 ساعات يوميا، وأحلم بالانضمام إلى المنتخب الوطني مرة أخرى وأن أرفع اسم بلدي في المحافل الدولية».

وأكدت، أن مدينة المنصورة شهدت تطورا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نشكر الرئيس على أنه منحنا الدافع والأمل لنستمر في العطاء، ونشكره على إنجاز مدينة المنصورة الجديدة».