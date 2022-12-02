صحة الدقهلية: التحقيق في واقعة مريض مستشفى دكرنس

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بسرعة التحقيق في واقعة مستشفى دكرنس العام التي يظهر فيها إلقاء مريض خارج المستشفى، ومحاولات البعض إدخاله مرة أخرى إليها.

التحقيق في واقعة مريض مستشفى دكرنس

وقال «مكين»، في بيان صحفي، إنه جرى عمل مذكرة للعرض علي الشؤون القانونية للوقوف على حقيقة الأمر، مشدداً على عدم التهاون مع المخطئ، وحرص صحة الدقهلية على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمختلف شرائح المواطنين.

التواصل مع مدير مستشفى دكرنس العام

وأضاف أنه جرى التواصل مع مدير مستشفى دكرنس العام، وأفاد بالرد بشأن الحالة أن المريض مصاب بمرض الدرن ودائم التردد على المستشفى وسبق وجرى تحويله إلى مستشفى صدر المنصورة نظراً لعدم توافر الإمكانات لمثل هذه الحالات بمستشفى دكرنس العام.

وذكر أن المريض دخل أول أمس إلى المستشفى، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، وتبين أن كل العلامات الحيوية ودرجة الوعي كاملة له، فتم تحويله على مستشفى الصدر وخرج من المستشفى بصحبة سائق توكتوك.

وأوضح إن إدارة المستشفى غير مسؤولة عما دار خارجها واستلقاؤه على الأرض فى الشارع، ومحاولة البعض تصدير المشهد على أنه إهمال من المستشفى.