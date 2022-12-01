السيسي يُسلم عقود «الإسكان الاجتماعي» لأهالي الدقهلية

سلَّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحات المنصورة الجديدة اليوم، عقود وحدات «إسكان اجتماعى» بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، على هامش الاحتفالية، لكل من محمد أيمن السعيد، ووائل عبدالحافظ المغازى، ومحمد أسعد محمد أبوالفتوح، ورانيا عبده عبده عطية، وكرم السيد عبدالله.

هاشتاج «السيسي وعد فأوفى» يتصدر «تويتر»: الله يعينك ويقويك يا ريّس

تصدّر هاشتاج «السيسى وعد فأوفى»، تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مدينة المنصورة الجديدة، حيث غرّد أحد المواطنين، قائلاً: «كلام الرئيس يعبر عن فهم حقيقى لحجم التحديات ورغبات المصريين فى أن بلدنا تبقى أحسن بلد فى الدنيا، وبتأكد حرص الرئيس إن فعلاً مصر تبقى أحسن».

وغرّد مواطن آخر: «تحية احترام وتقدير للرئيس السيسى، ويجعل مصر فى أحسن حال دايماً»، بينما اقتبس أحد المواطنين جزءاً من كلمة سابقة للرئيس السيسى، قائلاً: «بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت وفعلاً ما سكتش، الرئيس السيسى النهارده بيفتتح مدينة المنصورة الجديدة وبيتابع الشغل فى إحدى القرى التابعة لحياة كريمة». وتابع آخر: «الرئيس السيسى النهارده بيفتتح المنصورة الجديدة، مشروع ضمن مشروعات كتير لإعادة بناء البنية التحتية لمصر، رسالة عظيمة لكل الدونيين والمنبطحين»، فيما قال آخر: «إحنا عاوزين إيه أكتر من كده بجد؟، الرئيس السيسى ربنا يعينك بجد ويقويك، حتى فى عز ما إحنا بنحتفل بافتتاح المنصورة الجديدة، الرجل بياخد ملاحظات وبيشتغل، فى فرق بين إنّك بتعمل شغلك، وبين إنّك شايل أمانة إن مصر تبقى فى مكانتها الحقيقية».