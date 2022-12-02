مهندسة بإسكان المنصورة الجديدة لقناة الحياة: 1362 شقة بمشروع «سكن كل المصريين» في المدينة

استعرض برنامج «حياة جديدة»، على قناة الحياة، جانبا من الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مدينة المنصورة الجديدة.

وقالت المهندسة مريهان عوض، المسؤولة بإدارة إسكان المنصورة الجديدة، إن مشروع «سكن كل المصريين» بالمدينة يتضمن 58 عمارة بإجمالي 1362 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا، وتتكون كل وحدة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام و2 بلكونة.

وأوضحت المهندسة مريهان عوض، في لقاء مع برنامج «حياة جديدة»، أن المشروع يتضمن سوقا تجارية وحضانة وخدمات تعليمية ضمن الخدمات المقدمة للسكان، ومناطق للتنزه تناسب متوسطي ومحدودي الدخل.