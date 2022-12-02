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قناة الحياة تنشر فيديو عن مد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية الشهر الجاري

كتب:

محمد متولي
06:21 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا عن إعلان وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، برعاية رئيس الجمهورية، حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، لتوفير كل أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وتشارك منظومة «أمان» بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام.

 

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