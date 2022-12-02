مهندسة بإسكان المنصورة الجديدة لقناة الحياة: فخورة بمشاركتي في مشروع قومي

قالت المهندسة مريهان عوض المسؤولة بإدارة إسكان المنصورة الجديدة، إن مشاركة الشباب في المشروعات القومية لها أهمية كبرى، مضيفة: «فخر لنا المشاركة في المشروعات القومية، وإننا نشوف نتيجة عملنا وتعبنا ومشاركتنا بعد نجاح المشروع».

وأضافت خلال حوار لها ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة: «جهودنا خلال فترة إنشاء المنصورة الجديدة اكتملت بنجاح المشروع وخروجه بشكل مشرف».