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مهندسة بإسكان المنصورة الجديدة لقناة الحياة: فخورة بمشاركتي في مشروع قومي

كتب:

محمد أيمن سالم
08:41 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

قالت المهندسة مريهان عوض المسؤولة بإدارة إسكان المنصورة الجديدة، إن مشاركة الشباب في المشروعات القومية لها أهمية كبرى، مضيفة: «فخر لنا المشاركة في المشروعات القومية، وإننا نشوف نتيجة عملنا وتعبنا ومشاركتنا بعد نجاح المشروع».

   

وأضافت خلال حوار لها ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة: «جهودنا خلال فترة إنشاء المنصورة الجديدة اكتملت بنجاح المشروع وخروجه بشكل مشرف».

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