خريطة قطع الكهرباء غدا عن عدة مناطق بـ 6 محافظات لأعمال الصيانة

أعلنت شركات الكهرباء والأحياء في 6 محافظات، عن قطع الكهرباء غدا السبت، لإجراء أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء غدا في غرب المنصورة

صرحت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، بقطع التيار الكهربائي غدا السبت للصيانة الدورية، بشارع أحمد ماهر وشارع مستشفى الصدر وشارع ينابيع الخير وشارع سندوب وشارع سامية الجمل وشارع الخلطة الأسفلتية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا لمدة أسبوع.

بينما أعلنت محافظة السويس عن فصل التيار الكهربائي، غدا السبت، عن الملاحة القديمة ومستشفى بن سيناء والفرز وذلك للصيانة من الساعة 9 صباحا للساعة 1 ظهرا.

فصل التيار الكهربائي في البحر الأحمر

وكشف بيان صادر من مركز عمليات البحر الأحمر فإن مناطق القيادات وعمارة شعبان ورشوان وفندق الهيلتون والدهار تشهد فصل التيار الكهربائي غدا السبت للصيانة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا وتستمر يومين.

صرحت الوحدة المحلية لقرية بني حميل بمحافظة قنا بفصل التيار الكهربي بمحطة محولات بني حميل وذلك للصيانة المبرمجة غدا السبت، بداية من الساعة 4 فجرا للساعة 7 صباحا وذلك بمناطق العمرة ونجوعها والشرقي سمهود والبحري سمهود وأبو شوشة والعضاضية والرواتب وعوامر بني برزة والأوسط وسمهود والأميرية ونجوعها والخوالد وأبو شوشة.

وأوضح بيان للوحدة المحلية لمركز جهينة بمحافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن قرية عنيبس ومباني عنيبس من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا وذلك لصيانة محول تنمية طهطا وذلك لعدة أيام.

وأخطرت شركة الكهرباء بمركز دسوق الوحدة المحلية بقطع الكهرباء غدا السبت، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 عصرا؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية للشبكة.

وحددت أماكن فصل الكهرباء بشارع المحلج، السوق الجديد والكوبري العلوي وحي البرماوي وحي المحرقة ومساكن الصفا.