أماكن فصل التيار الكهربائى عن 5 محافظات غدا.. اعرف المواعيد

تفصل الشركة القابضة لكهرباء مصر، غدا الخميس، الكهرباء داخل 5 محافظات مصرية، وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائى غدا الخميس في محافظات شمال الدلتا، دمياط وكفر الشيخ والدقهلية وبمحافظتى الصعيد سوهاج وبنى سويف لأكثر من 6 ساعات.

وتهيب الشركة القابضة للكهرباء بمشتركيها توفير مغذي بديل فترة الانقطاع بالمراكز الخدمية.

أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بشمال الدلتا

حددت شركة كهرباء شمال الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس بشمال الدقهلية بقرى شربين وقرى المنزلة، ومنية النصر، والستاموني، بقرى ميت حديد وميت شريف والبصراط ورأس الخليج وعزبة زكي والحطب والبحر وجنوب الدقهلية بمدينة أجا ومدينة ميت غمر وطلخا وتمي الأمديد بقرى صهريجت ولص ميت الفرماوي والخمسة ولص بطرة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بدمياط

أما دمياط من المقرر فصل التيار الكهربائي غدا عن مدينة دمياط الجديدة والروضة والشعراء، بقرى عزبة القرآن وعطوة وحماد ومحطة الألف لتر من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

وأماكن فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس بمحافظة كفر الشيخ، بقرى غرب كفر الشيخ وقرى شمال دسوق والرياض ومطوبس وقرى الحامول بقرى معدية مهدى والنجارين والثمانين وتعاون ثانى وأبومصطفى وتوابعها وأريمون وتوابعها وسنديون وتوابعها من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بسوهاج

فيما صرحت محافظة سوهاج بفصل التيار الكهربائي غدا الخميس بحى الكوثر بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية من الساعة 9 صباحا للساعة 4 عصرا للصيانة .

أماكن قطع الكهرباء ببنى سويف

بينما أفادت محافظة بنى سويف بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق غدًا للصيانة محددة أماكن فصل التيار الكهربائي للصيانة عن مناطق أول شارع شافعي من صلاح سالم، وكنيسة مار جرجس والمدرسة الميكانيكية، وشارع الرياض وصلاح سالم، وشارع الشبان وحديقة الحيوان، والشبان المسلمين و بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم و شارع محمد شاكر حسن، ومبنى مديرية التربية والتعليم و مدرسة الفنية، ويتم قطع التيار الكهربائى غدا من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.