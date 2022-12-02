نتائج منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

اختتمت منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، مساء اليوم، في «10 متر بندقية ضغط هواء فردي الرجال، و10 متر مسدس ضغط هواء فردي للرجال والسيدات» التي تستضيفها مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في منافسات 10 متر بندقية رجال، حقق باتيل رودرانكش لاعب منتخب الهند، المركز الأول بعدما حقق مجموع نقاط 1240 ليتصدر الترتيب ويحصد الميدالية الذهبية، بينما حصد الإيطالي دانيللو سولازو المركز الثاني برصيد 1126 نقطة، وفي المركز الثالث المجري شتيفان بيني وخلفه السلوفاكي باتريك يانو.

وفي منافسات 10 متر مسدس رجال، توج الصربي دامير ميكتيتش بالميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني الألماني كريستيان رايتز، وحصد الميدالية البرونزية لاعب لاتفيا إيميلس فاسيرماني، والألماني روبين فالترو.

وفي منافسات السيدات، فازت الفرنسية أوسيان مولير بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحققت التشيكيه لوسي برازدوفا المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث الأمريكيتان أليسون وايز وساچين مادالينابا.