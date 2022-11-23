جامعات المعرفة الدولية: إنشاء أول مجمع طبي في العاصمة الإدارية الجديدة

نظمت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لأفرع جامعات كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تفاصيل الاعتماد الخاص بالبرامج والكليات الخاصة بفرع جامعة كوفنتري من قبل المجلس الأعلى للجامعات تزامنًا مع قرب تخريج أول دفعة من فرع جامعة كوفنتري.

اعتماد شهادات التخرج بفرع جامعة كوفنتري

جاء ذلك بحضور كل من إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبروفيسور ستراتيس كاناراكوس، رئيس فرع جامعة كوفنتري، وبروفيسور فرانشسكو كارميلو، رئيس فرع جامعة نوفا، والدكتورة دينا برعي، مساعد رئيس المؤسسة للتنسيق الأكاديمي للفروع، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين من المؤسسات الصحفية المختلفة.

تفعيل برامج التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية

وقال إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس الأمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، إنه من المقرر فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين بالالتحاق بفرع جامعة كوفنتري أو فرع جامعة نوفا، وذلك أول ديسمبر المقبل، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن منحة التقديم المبكر بقيمة 1500 جنيه استرليني بشأن الالتحاق بفرع جامعة كوفنتري، و1000 يورو للالتحاق بفرع جامعة نوفا البرتغالية.

كما أعلن عن استضافة مؤتمر «QS Reimagine Education»، والمعروف باسم «جوائز أوسكار التعليم»، الشهر المقبل، بالتنسيق مع جامعة نوفا حيث سيشارك 1400 متنافس حول العالم، بقيمة جوائز 50 ألف دولار حيث يشمل 18 فئة للجوائز للمعلمين والجامعات وشركات تكنولوجيا التعليم والمنظمات التي تقدم مثالًا بارزًا على الابتكار في مجال التعليم.

إنشاء فرع جديد للمؤسسة في الشيخ زايد

وأضاف أن المؤسسة ستشهد نهاية العام الدراسي الجاري تخريج أول دفعة من كليات جامعة كوفنتري البريطانية من برامج كلية الهندسة، وكلية الحوسبة، وكلية التصميم والإعلام الرقمي، لافتا إلى أن خريجي الجامعة يحصلون على شهادة من الجامعة الأم، حيث تم التجهيز الشامل لتخريج أول دفعة ومعادلة الدرجات العلمية من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم إدراج فرع جامعة كوفنتري ضمن الجامعات المعتمدة بالمجلس الاعلى للجامعات مما يؤهل الطلاب للعمل بكافة الأسواق المحلية والعالمية.

وتابع، أن العام الدراسي الجامعي الجديد 2023 سيشهد انضمام برامج جديدة لفرع جامعة كوفنتري كما يتم التنسيق حاليا لإضافة برامج في المجال الطبي والعلاج الطبيعي، لتكون نواة للمدينة الطبية الشاملة المزمع إنشاؤها عام 2024 بحرم المؤسسة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول مجمع تعليمي طبي في العاصمة الإدارية من خلال استضافة كبرى المؤسسات التعليمية الدولية في مجال القطاع الطبي، تنفيذًا لرؤية وتوجهات الدولة المصرية وبما يلبي أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أعلن «سلامة»، أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تستعد لإنشاء فرع جديد لها في مدينة الشيخ زايد الجديدة قريبا على مساحة 30 فدانا وذلك بعد الانتهاء من كافة الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.