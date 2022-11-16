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الحكومة تعلن انتظام عمل مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

محمد مجدي
03:42 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الحكومة تعلن انتظام عمل مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بانتظام عمل عددٍ من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المُخصصة والمُجهزة لهم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العمل في العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد المتحدث الرسمي، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنّ ترتيبات انتقال الحكومة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، تسير بإيقاعٍ سريع، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي، في وقت قريب.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.