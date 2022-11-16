الحكومة تعلن انتظام عمل مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بانتظام عمل عددٍ من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المُخصصة والمُجهزة لهم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العمل في العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد المتحدث الرسمي، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنّ ترتيبات انتقال الحكومة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، تسير بإيقاعٍ سريع، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي، في وقت قريب.