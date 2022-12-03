إعلام القاهرة تكرم صناع مسلسل «يحيى وكنوز»

كرم قسم الإذاعة والتفلزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة صناع مسلسل «يحيى وكنوز» على هامش فعاليات برنامج «التقنيات الحديثة في الإنتاج التليفزيوني الموجه للطفل» المقامة بالكلية، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والقائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، وتنسيق الدكتورة سارة فوزي المدرس بالقسم والقائم بتدريس مقرر الإنتاج التليفزيوني 2.

الصعوبات الفنية والتقنية

وتناول اللقاء احتياجات الإعلام المصري الحالي للمنافسة الدولية في مجال صناعة الرسوم المتحركة وأهم المهارات التي يحتاجها طلبة القسم لصناعة المحتوى الجذاب للطفل المصري وآليات التغلب على بعض الصعوبات الفنية والتقنية التي تواجه صناعة الرسوم المتحركة بمصر، وعوامل نجاح مسلسل الكارتون المصري يحيى وكنوز مصريا وعربيا واستعدادات الموسم الثاني له.

صناع مسلسل يحيى وكنوز

وقد حضر اللقاء لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم وطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون، واعتمدت الفعالية لأول مرة بالكلية على النقاش والحوار المفتوح بين طلاب القسم وصناع مسلسل يحيى وكنوز وهم المخرج محمد عيد، مخرج عدد من الأعمال الدرامية والتسجيلية أحدثهم مسلسل (يحيى وكنوز)، وإسلام عبد الحكيم، المنتج الفني لمسلسل يحيى وكنوز، والسيناريست والكاتب الصحفي محمد عدلي، صاحب فكرة المسلسل وكاتبه، وفي ختام اللقاء كرمت الدكتورة وسام نصر صناع مسلسل يحيى وكنوز.