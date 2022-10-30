انطلاق «القاهرة الإخبارية» غدا.. إعلام «الجمهورية الجديدة» على الهواء مباشرة

تنطلق فى السابعة من مساء غدا قناة «القاهرة الإخبارية»، إحدى قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى بثها الأول، وهى تُعد قاطرة إعلام الجمهورية الجديدة، بما تمتلكه من إمكانات وفرص نجاح لتحقيق حلم كبير طال انتظاره لسنوات بوجود قناة إخبارية إقليمية مصرية نرى منها العالم ويرانا عبر شاشتها.

بدأ الإعلان الرسمى لقناة «القاهرة الإخبارية» من ميدان التحرير مروراً بالمتحف المصرى وكوبرى قصر النيل، ورصد وسط القاهرة، واستعرض تطور المكاتب والاستوديوهات الخاصة بالقناة. وتضم القناة قائمة من المذيعين والإعلاميين الكبار، وهم: خيرى حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحسانى بشير وكمال ماضى ومحمد عبدالرحمن وأحمد أبوزيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادى غالى وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزى ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفى وليلاس كفوزى وفيروز مكى ورغدة أبوليلة ومارينا المصرى ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوى وليندا عبداللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدى كمال وشيرين غسان وداليا أبوعميرة وآية الكفورى وشيماء الكردى وداليا نجاتى.

كوادر شابة تخوض تحديات المنافسة والاحترافية

وكشفت البروموهات الترويجية لـ«القاهرة الإخبارية» عن وجود شبكة مراسلين فى عواصم مهمة، كما تبث القناة على تردد 11747V عمودى، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلاً جديداً من الإعلاميين فى مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين الكبار.

وفى برومو جديد لها، نشرت الصفحة الرسمية للقناة البرومو بعنوان «هنا بدأ التاريخ.. هنا الفن والثقافة.. هنا القاهرة عاصمة الخبر»، وأعلن الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة، اختيار الفنان أحمد فؤاد سليم، صوتاً رسمياً لقناة القاهرة الإخبارية.

«من البداية الخبر حكاية.. التاريخ حكى.. كتب وقال هنا القاهرة.. القاهرة عاصمة الخبر»، كلمات حملها صاحب الصوت الرنان فى «برومو» قناة القاهرة الإخبارية، ليجعلك بكل ما تحتويه نبرات صوته من عمق ودفء تترقب انطلاقة هذه القناة التى جمعت كتيبة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، ومذيعين على قدر كبير من الخبرة والمعرفة.

منصة إلكترونية للعمل بالتوازي مع القناة الجديدة

كما حرص القائمون على «القاهرة الإخبارية» على إطلاق منصة إلكترونية للعمل بشكل متوازٍ مع القناة الجديدة، واستهداف أكبر قطاع من الجمهور حول العالم، وتقديم المحتوى الإخبارى فى صور مختلفة، سواء مقروء أو مرئى، بجانب تقديم «صحافة البيانات».

شكل مبسط، وتصميم مميز، وألوان هادئة مريحة للعين، وخطوط بسيطة وواضحة، وأقسام شاملة ووافية، وسرعة فى التنقل من خبر لآخر بسهولة دون عناء، كل هذه العناصر من أبرز ما يميز الموقع الجديد، بجانب ما يحتويه من مادة صحفية متنوعة ما بين الخبرى والتحليلى.

ويضم موقع «القاهرة الإخبارية»، برئاسة الكاتب الصحفى حفنى وافى، أقساماً عدة، وهى: «أخبار»، و«الشرق الأوسط»، و«حول العالم»، و«عالم الاقتصاد»، و«رياضة»، و«فنون وثقافة»، فضلاً عن تأسيس «سكاشن» خاصة للأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤتمر المناخ، وصحافة البيانات.

وحظى الموقع الإلكترونى، بعد ساعات قليلة من إزاحة الستار عنه، بإشادات واسعة، من قبَل الجمهور وكذلك الوسط الإعلامى والصحفى، لعل أبرزهم الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، التى كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «من أعظم ما تابعت عينى»، فيما أوضح آخرون «المهنية التى يتميز بها الموقع فى التناول الإخبارى للقضايا المختلفة والشائكة أيضاً».

ويضم الموقع مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يتحدثون ٨ لغات مختلفة، وهى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية» لكى يقدموا خدمات إخبارية متكاملة ويرصدوا ما يحدث فى مختلف دول العالم، كما أن موقع قناة القاهرة الإخبارية يتبع سياسة محايدة تحافظ على محددات الأمن القومى المصرى والعربى، ويحرص على أن يكون صوت الشارع العربى ويناقش جميع القضايا بحيادية، ويحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، ولا ينساق خلف منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، كما يحرص الموقع على الكتابة بالأسلوب الصحفى المصرى للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية.

ويضم الموقع قسماً خاصاً بالجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف، وذلك بهدف تبسيط المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية للقارئ، بخلاف تأسيس قسم خاص لقمة المناخ، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر الجارى، حيث يضم القسم عشرات التقارير حول استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ.