عضو بـ«إعلام النواب»: قناة القاهرة الإخبارية ستكون حلقة وصل بين الدولة والمواطن

قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قناة القاهرة الإخبارية تمثل خطوة جادة تحمل بين طياتها الإضافة المهمة والقوية للإعلام الوطني، وأتوقع أن تكون ترجمة حقيقية للإعلام الدولي على أن الإعلام المصري لايزال قادرًا على التطوير والإبداع، والريادة الكاملة.

برامج توعوية وثقافية

وأضاف «عبد القادر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نتوقع أن تحتوي خريطة القاهرة الإخبارية البرامجية على برامج توعوية وثقافية، بالإضافة إلى إطلاق قوالب إعلامية تمثل الصوت الواقعي لأصحاب المظالم، وتقوم بالدور الصائب لقنوات الإعلامية بأن تكون حلقة وصل بين المواطن والدولة».

وأوضح أعضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن أهمية القناة سواء كان على الصعيد الإقليمي أو الدولي، تكمن في نقل الحدث أولا بأول وقت وقوعه بحيادية تامة وشفافية تعكس مهنية العاملين في القناة، مؤكدًا أن القاهرة الإخبارية سيكون لها دور بارز في توجيه الرسائل الإعلامية بحرفية عالية للعالم أجمع.

مواجهة الشائعات والأكاذيب

وأكد أن دور القاهرة الإخبارية لن يتمثل فقط في نقل الأحداث بصدق وشفافية ومهنية، بل أيضا سيكون للقناة دور يتعاظم من خلال المواد التي سيتم بثها لدحر الشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى توعية الشباب والحفاظ على عقولهم من أي توجيهات خاطئة تضر بهم وبالدولة.

ومن المقرر أن تنطلق القاهرة الإخبارية بعد 3 أيام كما أعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية، وقد أعلنت لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على أن تضم القناة شبكة واسعة من المراسلين والعاملين في مختلف الدول ، وعلى الصعيد الدولي والإقليمي.