إيلون ماسك: تويتر يبث ما مُنع من النشر في قضية نجل الرئيس الأمريكي خلال ساعات

قال مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن ما تم منعه من النشر من قبل موقع التدوينات القصيرة في قضية هانتر نجل الرئيس جو بايدن سيبث خلال ساعات، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويعمل هانتر«52 عاما»، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاميًا وعضوًا في جماعة ضغط عمل في الخارج بما فيها الصين وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

خضوع هانتر بايدن لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018

ويخضع هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ عام 2018، لتحقيقات فيدرالية، فيما جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، FBI أدلة كافية لاتهام الأول، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح.

من جانبه، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي FBI، من مخاطر تطبيق «تيك توك»، من مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وقال مدير مكتب «إف بي آي»، كريستوفر راي، إن السيطرة على «تيك توك» تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي لا تشارك الولايات المتحدة قيم واشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بكين» يمكنها استخدام «تيك توك» لجمع بيانات عن مستخدميه

وأضاف راي، أن «إف بي آي» يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات «تيك توك»، ما يسمح لهم بالتلاعب بالمحتوى، ولاستخدامه في عمليات التأثير في حالة ارادوا ذلك

وأكد مدير مكتب FBI، كريستوفر راي، أن «بكين» يمكنها استخدام «تيك توك» لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.