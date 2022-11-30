ولاية أمريكية تمنع استخدام «تيك توك» خوفا من الصين

صدق حاكم ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، على قرار يمنع موظفي الحكومة والوكالات والمقاولين، من تحميل واستخدام موقع الفيديوهات القصيرة الصيني «تيك توك» على الأجهزة المملوكة للدولة، بسبب مخاوف أمنية متزايدة من الحزب الشيوعي الصيني، الذي يجمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

حظر تحميل تيك توك

وأشار موقع إيندجادت التقني، إلى أنه سيجري حظر تحميل التيك توك على أجهزة الحكومة.

ولفتت حاكمة الولاية، في بيان لها، إلى أنها لن تشارك في عمليات استخباراتية كريهة، تجمع معلومات خاصة بالشعب الأمريكي، ليتم التلاعب بها عبر هذه المنصة الصينية.

منع استخدام التطبيق في الجيش الأمريكي

وتتكرر باستمرار مخاوف المسئولون في الولايات المتحدة بشأن استخدام شركات التكنولوجيا الصينية المعلومات الخاصة بالمستخدمين، وحاول من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حظر هذه المنصات في عام 2020، وتتبعها كلها شركة بايت دانس الصينية، وتنقسم إلى منصتي وي تشات We chat وتيك توك، وفي هذا العام، حظر الجيش الأمريكي منصة تيك توك بشكل كامل على كل أجهزته الإلكترونية.

القصة ليست جديدة

والقصة الخاصة بمنع استخدام المنصة لموظفي الحكومة ليست جديدة، فقد طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري، حظر جميع الموظفين الحكوميين استخدام التطبيق عبر الحسابات التي سلمتهم إياها الحكومة الأمريكية.