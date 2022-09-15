نجل جو بايدن يطالب المحكمة بتقليص نفقة طفلته: ظروفي المادية لا تسمح

ناشد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قاضيا في أركنساس إلى إعادة النظر في حساب مدفوعات إعالة الطفل التي يدفعها إلى مطلقته لوندن روبرتس، 31 عامًا، وفق ما أوردته صحيفة «نيورك بوست» الأمريكية.

وعزى هانتر، سبب مناشدة القاضي إلى حدوث تغيير جوهري في ظروفه المادية، بما في ذلك راتبه الشهري.

وكشف برنت لانجدون، محامي هانتر، عن أن الإصلاحات في إرشادات دعم الطفل في أركنساس في عام 2020، كانت السبب وراء السعي لمراجعة مدفوعات موكله.

وقدم لانجدون، بيانا للمحكمة يوضح في أنه يجب مراعاة الظروف المادية لموكله، وجاء كالتالي: «مثل العديد من الأفراد الآخرين الذين تم حساب التزامات إعالة الطفل الخاصة بهم قبل سريان الإرشادات الجديدة، طلب السيد بايدن من المحكمة مراجعة قرار إعالة الطفلة الحالية، وتحديد قدر من الإعالة يتوافق مع الإرشادات والظروف الحالية».

وتم تقديم طلب «هانتر» في مقاطعة إندبندنس، حيث تعيش طليقته مع ابنتهما، «جوان».

شكوك حول وضع «هانتر» المادي

وفي المقابل، سارع كلينت لانكستر، محامي مطلقة بايدن، إلى التعبير عن شكوكه بشأن الوضع النقدي لـ«هنتر»، وتعهد بالنظر في سجلاته المالية.

وقال لانكستر: «في النهاية، سيتطلب هذا منا أن ننظر بعمق، بعمق أكبر، في الشؤون المالية لهنتر، سأرغب في الحصول على شهادة مع السيد بايدن، مثل المرة السابقة، سأحضر محاسبي الشرعي إلى الإفادة، ما لم يخبرني القاضي أنني لا أستطيع».

يأتي ادعاء هانتر، بمعاناته من مشكلات مالية، بعد أن نشر مذكرات تحكي كل شيء في أبريل من العام الماضي، وتوضح بالتفصيل ماضيه الذي يغذيه المخدرات والجنس.

«هانتر» يبيع ممتلاكاته

بدأ الابن الأول لبايدن في بيع لوحاته الخاصة، وفرغ خمسة منها على الأقل، مقابل 75000 دولار لجو بايدن، قبل عرضها في معرض مدينة نيويورك.

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يصور فيها «هانتر» نفسه، على أنه يعاني من ضائقة مالية في معركة إعالة طفلته مع طليقته «روبرتس».

«هانتر» يخبر المحكمة بإفلاسه

وبعد أن أقامت «روبرتس»، دعوى أبوة في عام 2019، جادل «هانتر» في إفادة خطية، بأنه لا يستطيع سداد مدفوعات إعالة الطفلة لأنه مفلس، وأصر على أنه كان في «ديون كبيرة»، بسبب طلاقه من زوجته السابقة كاثلين، التي يشاركها ثلاثة أطفال. كتب هانتر، حينها: «أشهد أنني عاطل عن العمل، وليس لدي دخل شهري منذ مايو 2019»