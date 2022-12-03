رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حريق في موقع بناء شرقي الصين

كتب:

أ ش أ
10:39 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
حريق مبنى في الصين

حريق مبنى في الصين

أعلنت السلطات المحلية في مدينة شيويتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، اليوم السبت، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر اندلاع حريق في موقع بناء بالمدينة.

شينخوا: تم إخماد الحريق بعد حوالي خمس ساعات ونصف

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الحريق اندلع في المبنى مساء أمس الجمعة، وتم إخماده بعد حوالي خمس ساعات ونصف.

وبعد جهود الإنقاذ، تم العثور على جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا محاصرين في موقع الحادث، حيث نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، ولقي 5 منهم مصرعهم رغم العلاج الطارئ، بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة، وشكلت حكومة مدينة شيويتشو فريقا للتحقيق في الحادث.

اقرأ المزيد:

وفاة عشرة أشخاص جراء اندلاع حريق هائل بمبنى سكني في الصين

مقتل 38 شخصا في الصين بسبب حريق نتيجة شرار لحام

سر العلاقة بين حريق مصنع في الصين ومحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

مصرع 6 أشخاص في حريق بمصنع شرقي الصين
بقلم أ ش أ