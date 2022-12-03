مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حريق في موقع بناء شرقي الصين

أعلنت السلطات المحلية في مدينة شيويتشو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، اليوم السبت، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر اندلاع حريق في موقع بناء بالمدينة.

شينخوا: تم إخماد الحريق بعد حوالي خمس ساعات ونصف

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الحريق اندلع في المبنى مساء أمس الجمعة، وتم إخماده بعد حوالي خمس ساعات ونصف.

وبعد جهود الإنقاذ، تم العثور على جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا محاصرين في موقع الحادث، حيث نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، ولقي 5 منهم مصرعهم رغم العلاج الطارئ، بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة، وشكلت حكومة مدينة شيويتشو فريقا للتحقيق في الحادث.