مقتل 38 شخصا في الصين بسبب حريق نتيجة شرار لحام

قال محققون إنّ شرارات من أعمال اللحام تسببت على ما يبدو في اندلاع حريق، أسفر عن مقتل 38 شخصًا في شركة كيماويات وسلع صناعية في مقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

الحريق استمر 3 ساعات ونصف

وذكرت الصحيفة، أنّ الحريق أصاب شخصان آخران كما دمر مبنى في مدينة انيانج، وقالت حكومة منطقة وينفانج، إنّ رجال الإطفاء استغرقوا حوالي 3 ساعات ونصف الساعة للسيطرة على النيران.

وعلي جانب أخر، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مسؤولين قولهم إنّ عامل لحام أو أكثر، انتهكوا قواعد السلامة، إذ أشعلت شرارات فضفاضة أقمشة القطن في المبنى، مشيرة إلى أن التحقيق جاري مع استجواب مديري الشركات والمسؤولين الحكوميين المحليين.

ولدي الصين تاريخ من الحوادث الصناعية الناجمة عن التراخي في مراعاة تدابير السلامة، التي تغذيها المنافسة المتزايدة وتحريض من الفساد بين المسؤولين، بحسب الصحيفة الأمريكية.

250 رجال الإطفاء لإخماد الحريق

وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة «سي سي تي في» الحكومية، ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من مبنى مكون من طابقين اشتعلت فيه النيران، وفي اللقطات الليلية، قام رجال الإطفاء بفحص بقايا الهيكل العظمي باستخدام سلم تمديد وأضواء، كما ذكر البيان نشر أكثر من 250 من رجال الإطفاء والإنقاذ.

وشهدت مقاطعة خنان الاقتصادية والمكتظة بالسكان، عددًا من الحوادث المميتة مؤخرًا، أدت إلى اعتقال مسؤولين محليين، وفي السياق ذاته، اعتقل 5 بعد انهيار مبنى أدى إلى مقتل 53 شخصًا في ضواحي العاصمة الإقليمية تشانجشا في إبريل الماضي.

وتعهدت الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات أقوى منذ الانفجار الهائل الذي وقع عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية، وأسفر عن مقتل 173 شخصا معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة، كما تم العثور على المواد الكيميائية مسجلة ومخزنة بشكل خاطئ، حيث وجد المسؤولون المحليون متواطئين في غض الطرف عن التهديد المحتمل.