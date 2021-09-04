مصرع 6 أشخاص في حريق بمصنع شرقي الصين

قتل 6 أشخاص، اليوم، جراء حريق اندلع في مصنع شرقي الصين، وقالت السلطات المحلية، إن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة مساء أمس الجمعة، في مصنع للإسفنج في محافظة جياشان بمقاطعة تشجيانج الواقعة شرقي البلاد.

وقامت الشرطة الصينية، باحتجاز الشخص المسؤول عن الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتشهد الصين، باستمرار حرائق تسفر عن سقوط ضحايا بسبب عدم احترام معايير السلامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 24 يوليو الماضي، لقى 15 مصرعهم وأصيب 25 آخرون، جراء اندلاع حريق في مستودع لوجستي في منطقة جينجيويه للتنمية الصناعية، في تشانجتشون عاصمة مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي البلاد.

وفي 23 إبريل الماضي، لقى 8 أشخاص بينهم اثنين من رجال الإطفاء مصرعهم جراء اندلاع حريق في مصنع مصنع بحي جينشان يقوم رئيسيا بصنع ملحقات منتجات إلكترونية ببلدية شنجهاي .

وأشار تحقيق أولي في ذلك الوقت، إلى أن الهواء والمياه المحيطة لم تتلوث، فيما وتم جمع مياه الصرف الصحي من عملية إطفاء الحريق للمعالجة.

وفي 9 أغسطس 2020، لقى 8 أشخاص مصرعهم بعد اندلاع حريق على مساحة حوالي 750 مترا مربعا في مصنع مكون من 7 طوابق بمدينة جينجيانج في مقاطعة فوجيان الواقعة شرق الصين.

مصرع 7 أشخاص على إثر اندلاع حريق في مصنع للصلب بمقاطعة خبي في 24 أكتوبر 2019،

وفي 24 أكتوبر 2019، لقى 7 أشخاص مصرعهم على إثر اندلاع حريق في مصنع للصلب بمقاطعة خبي الواقعة شمال البلاد، وقالت إدارة الطوارئ بالمقاطعة الصينية في ذلك الوقت، إن الحريق اندلع في ورشة تابعة لشركة خبي شينجهوا للحديد والصلب في مدينة هاندان.

وفي 20 أكتوبر 2019، لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرون على إثر اندلاع حريق في مصنع بمقاطعة فوجيان شرق الصين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة مدينة «نانآن»، في ذلك الوقت، إن إدارة الإطفاء المحلية تلقت بلاغا عن اشتعال حريق في مصنع للمنتجات الصحية، مشيرة إلى أن المبنى الذي اشتعلت فيه النيران هو مبنى من 7 طوابق ووقع الحادث في الطابق الخامس.