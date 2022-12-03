كيف تتجنب الإصابة بنزلات البرد عن طريق التغذية؟.. طبيب يجيب

قالت الدكتورة منال عز الدين، أخصائي التغذية العلاجية، إن فصل الشتاء تنتشر فيه الفيروسات والأمراض ونزلات البرد، وخاصة بين الأطفال في المدارس، لذا فإن صحة الأطفال مهمة كل أم، ناصحة بضرورة تناول الطفل لملعقة عسل أبيض قبل الخروج إلى المدرسة صباحًا.

فيتامينات في المكسرات والخضروات الورقية

وأضافت أخصائي التغذية العلاجية في مداخلته ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة قناة تن، أن هناك مجموعة من الفيتامينات مهمة لصحة ومناعة الأطفال، ومن بينها فيتامين هـ الموجود في المكسرات والخضروات الورقية والسبانخ، لذا فمن الضرورة إضافة الخضروات لـ«اللانش بوكس».

البيض من الوجبات المفيدة للأطفال

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية في مداخلتها مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن البيض من الوجيات المفيدة للأطفال والتي تحتوي على فيتامين د المفيد للجهاز المناعي وصحة العظام، ويجب تقديمها لهم بأشكال مختلفة، بالإضافة لفيتامين أ المتوفر في الجزر والبطاطا.

تناول الفواكه الغنية بفيتامين C

وأكدت أخصائي التغذية العلاجية على ضرورة إضافة الفواكهة الغنية بفيتامين C، مثل الجوافة واليوسفي والكيوي وأيضًا الفلفل الألوان، مُشددة على ضرورة الابتعاد عن اللحوم المصنعة تمامًا.