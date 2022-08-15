تنسيق الكليات 2022.. كل ما تود معرفته عن برنامج التغذية العلاجية بجامعة حلوان

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان برنامج التغذية العلاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، إذ أنَّ البرنامج صمم ليتضمن تأهيل وإكساب الطلاب العلوم والمهارات الأكاديمية والتطبيقية للعمل والمنافسة في مجال تخصص التغذية العلاجية محليًا ودوليًا، إيمانا بدور التغذية في الوقاية والعلاج من الأمراض والحفاظ على صحة الفرد واستمرار عطائه للمجتمع.

برنامج التغذية العلاجية

ويتضمن البرنامج العمل في التغذية العلاجية واستخداماتها الحديثة على خلفية علمية في فروع علوم الفسيولوجي البيولوجي، والسلوكيات الاجتماعية، وعلوم مهارات الاتصالات والإدارة لذلك لابد أن يكون الخريج لديه خلفية علمية على درجة متقدمة بكل ما هو حديث مع إلمام بالجانب التطبيقي العملي في مجال التغذية والغذاء وذلك من خلال المقررات التي درسها ويكون ذلك من خلال التركيز على التدريب العلمي التطبيقي للوصول إلى النجاح في اكتساب الخبرات التطبيقية.

يخضع الخريج لاختبارات أيضًا من قبل من يشرفون على تدريبه، ويكون لديه أحدث وأدق المعلومات في التغذية العلاجية حتى يصبح قادرًا على المنافسة على مستوى أخصائيي التغذية المتمرسين الذين يمكن أن يواجه منهم المنافسة في سوق العمل.

فرص عمل خريجي برنامج التغذية العلاجية

فرص العمل تتوفر لخريجي هذا التخصص في كل القطاع الصحي بالكامل، سواء المستشفيات الحكومية أو الاستثمارية، المراكز العلاجية، المعاهد الطبية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ومراكز التأهيل الطبي، والجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات التغذية للجماعات كدور رعاية المسنين، ودور الحضانة والمصانع التي تقدم وجبات لعمالها والمدن الجامعية، والمراكز البحثية والوزارة والهيئات التي تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية وتقديم التثقيف الغذائي وإيجاد الحلول لمشكلات التغذية ووضع سياسات التغذية، وفق بيان أصدره عميد الكلية.