تجديد حبس مزارع اعتدى على شقيقاته الثلاث وقتل إحداهن في بني سويف

أمرت جهات التحقيق في محافظة بني سويف، بتجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بآلة حادة على شقيقاته الثلاث وقتل إحداهن وإصابة اثنتين أخريين منهما لشكه في سلوكهن، حيث فر هاربًا، قبل أن يتم ضبطه قبل هروبه إلى إحدى الدول العربية.

تفاصيل تعدي مزارع على شقيقاته الثلاث وقتل إحداهن ببني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 3 شقيقات مصابات بإصابات خطيرة إلى مستشفى الواسطى المركزي، ووفاة إحداهن متأثرة باصابتها.

وكلف مدير أمن بني سويف، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي بإشراف مدير مباحث المديرية اللواء منصور الدغيدي، وقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، ويضم ضباط مباحث المديرية للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

التحريات الأولية: الشقيق طعنهم بآلة حادة وفر هاربا

وكشفت التحريات الأولية أن المصابات هن «مي.ع. ح»، 18 عامًا، مصابة بجرح نافذ في البطن والذراع والرقبة، وشقيقتيها «دعاء»، 16 عامًا، فاقدة الوعي، وبها جرح قطعي بالرأس، وتم وضعهما تحت الملاحظة وتم عمل أشعة مقطعية على المخ، بينما توفت شقيقتها الثالثة «نرمين»، 22 عامًا، إثر إصابتها بجرح قطعي بالبطن، وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستدعاء الطبيب الشرعي، وتم التصريح بدفن الجثة، وشُعيت جنازتها إلى مثواها الأخير.

كما كشفت التحريات الأولية إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهن، ويدعى «محمد . ع . ح»، مزارع، لشكه في سلوكهن، حيث أقدم على التعدي عليهن بسلاح أبيض ما تسبب وفاة احداهن وإصابة اثنان آخران، وفر هاربًا.

ضبط المتهم بقتل شقيقته في بني سويف

وتمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط المتهم في أحد الأماكن بمدينة السلوم، وذلك قبل هروبه إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة الواسطى للتحقيق معه، وعرضه على جهات التحقيق، التي قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات، حيث اعترف بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكهن، وتم إجراء المعاينة التصويرية للحادث تحت حراسة شرطية.

خبير قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

وأوضح الدكتور رجب عبد الظاهر أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، أن الجريمة تعتبر قتل عمد لامرأة، إضافة إلى اقترانها بجرائم أخرى، منها الشروع في قتل اثنتين أخريين، وأن العقوبة المنتظرة للمتهم هي الإعدام.