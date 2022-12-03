الكشف بالمجان على 1900 حالة في قافلة طبية بمدينة العاشر من رمضان

تواصل قافلة طبية مجانية تقديم خدماتها للمواطنين لليوم الثاني على التوالي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعدما انطلقت صباح أمس الجمعة، ووقعت الكشف على 1900 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

ونفذت إدارة القوافل بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم السبت، القافلة الطبية العلاجية المجانية لليوم الثاني بمركز طبي 46، التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي تستمر يومين منذ بدأها.

توقيع الكشف الطبي على 1900 حالة

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة ابصحة، إن القافلة تضم 15 عيادة طبية في كل التخصصات، فيما استفاد بالكشف الطبي أكثر من 1900 مواطن، في تخصصات عديدة مثل الباطنة، وجراحة عامة، والعظام، والنساء والتوليد، والأطفال الجلدية والتناسلية الرمد والأنف والأذن، والقلب وغيرها، فيما تقدم القافلات الطبية التوعية حول الوقاية والعلاج من الأمراض الفيروسية.

مبادرة «حياة كريمة»

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين بالأماكن القريبة والبعيدة بالمحافظات، تحت توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.