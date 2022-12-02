ضبط 9 منشآت صناعية وغذائية دون ترخيص في الشرقية

شنت الأجهزة التموينية بالشرقية، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشترطات الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق.

حملات للتفتيش على الأسواق

وقامت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وبالاشتراك مع إدارة التموين ببلبيس وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على 9 منشآت صناعية وغذائية بمركز بلبيس، أسفرت عن ضبط مخالفات لعدد 9 منشآت.

تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت تتمثل في (عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة - عدم وجود سجل بيئي - عدم وجود موافقة بيئية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر كالتالي:

- محضر جنحة لمصنع إنتاج نشا رقم 23854 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمصنع إنتاج منظفات صناعية رقم 23855 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمصنع إنتاج مخصبات زراعية رقم 23856 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمصنع إعادة تدوير الإسفنج رقم 23857 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمخزن مواد غذائية رقم 23858 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمخزن مواد غذائية رقم 23859 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمصنع إنتاج كيماويات البناء رقم 23860 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لورشة صباغة أقمشة رقم 23861 جنح بلبيس لسنة 2022.

- محضر جنحة لمصنع إنتاج مركبات سلكات الصوديوم رقم 23862 جنح بلبيس لسنة 2022.