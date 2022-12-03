«الصحة»: نستهدف 17 مليون طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تطلقها مطلع الأسبوع المقبل وتبدأ الأحد 11 ديسمبر، إذ قالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات من المصريين وغيرهم من الأجانب المقيمين على أرض الوطن، ويقدر عددهم بنحو 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم سيكون من خلال فريق ثابت وآخر متحرك، إذ توزع الفرق الثابتة على الوحدات الصحية، بينما تجوب الفريق المتحركة الميادين والمؤسسات والشوارع والنوادي الرياضية وبجوار الكنائس والمساجد، وسيجري العمل على الوصول إلى المناطق النائية والقرى والنجوع والمرور على كل الشقق، مؤكدة أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة مدربة على أكمل وجه خلال الشهور القليلة الماضية.

التطعيم ضد شلل الأطفال لا يتعارض مع المضادات الحيوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه في حال حصول الطفل على أدوية ومضادات حيوية، يجوز الحصول على تطعيم شلل الأطفال، لافتة إلى أنه لا يمنع التطعيم، ولا يؤثر عليها.

موانع التطعيم ضد شلل الاطفال

وفيما يتعلق بالكورتيزون في شكل بخاخة أو دهان أو سبراي، أكدت أنه لا يمنع التطعيم ضد شلل الأطفال، لافتة إلى أن التطعيم يمكن أخذه مع أي لقاح آخر في نفس الوقت أو قبله أو بعده دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة بما في ذلك لقاح الروتا.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة «105» للرد على كل التساؤلات المختلفة من المواطنين، ومعرفة الوحدات الصحية المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.