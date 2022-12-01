«الصحة العالمية» تشيد بما قدمته مصر لمرضى الإيدز خلال جائحة كورونا

أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود مصر في مكافحة مرض الإيدز، وقالت «القصير»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز: «علينا التصفيق لمصر لما قدمته لمصابي مرض الإيدز خلال جائحة فيروس كورونا».

مرض الإيدز له أسباب متعددة وليس سببا واحدا

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب التعامل مع مصابي مرض الإيدز على أنهم حالات شاذة، لأن مرض الإيدز له أسباب متعددة وليس سببا واحدا، وفي مصر معدلاتها منخفضة و97% من المصابين يتعايشون مع المرض بأدوية جيدة للغاية وفقا للبروتوكولات العلاجية والمبادرات الشاملة.

علاج معين للحوامل يمنع انتقال المرض

وفي كلمته قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر سجلت أقل معدلات الإصابة بمرض الإيدز، وهناك مراكز للمشورة في مصر على مستوي محافظات الجمهورية وهناك تعاون بين وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية وبيانات مرضى الإيدز تخضع لسرية تامة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك علاجا معينا للحوامل يمنع انتقال المرض للجنين.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية مصر، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والدكتور حازم الفيل مدير القطاع العلاجي وبوزارة الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة للمبادرات الصحية، وعدد من قيادات وزارة الصحة والامم المتحدة.