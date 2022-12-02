«الصحة» تطلق 46 قافلة طبية مجانية بالمحافظات في الثلث الأول من ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 47 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدءًا من اليوم وحتى 10 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

قوافل طبية مجانية

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 2 و3 ديسمبر، بكفر دخميس مركز المحلة أول بمحافظة الغربية، ومنطقة أبو غالب حي منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومركز طبي المثلثات بحدائق حلوان بحي المعصرة محافظة القاهرة. وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 3 و4 ديسمبر بمناطق الحرجة بالقرعان مركز البلينا بمحافظة سوهاج، ومنطقة كوم الحجلة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والبقاشين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وباقور مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، ومنشأة كمال مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وعزبة كرم مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومنشأة البديني مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 3 قوافل طبية يومي 4 و5 ديسمبر بمناطق الكوبائية مركز أسوان بمحافظة أسوان، والدخيلة مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إطلاق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 ديسمبر بمناطق الخيس مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، أرمانيا مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبني سالم مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ووحدة المنشية مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وهلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وشماس مركز براني بمحافظة مطروح، والمكس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

وتابع «حسنين» أنه يتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 6 و7 من الشهر الجاري بمناطق كفر حكيم حي كرداسة بمحافظة الجيزة، وعزبة رشيد بمركز كفر بنها بمحافظة القليوبية، ومنشأة خشبة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر.

قوافل بمختلف المحافظات

ونوه «حسنين» أنه يتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 7و 8 ديسمبر بمناطق كوم أشكيلو مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ومركز شباب شندورة مركز حي الجناين بمحافظة السويس، والكنيسة مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وطنوب مركز تلا بمحافظة المنوفية، وميت يزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، ومنطقة فلسطين مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ووادي بئر صغير – ومنطقة وادي مجيرح 2 مركز نويبع بمحافظة جنوب سيناء، والحجز بحري مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وكفر السابي مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ودمشاو هاشم مركز المنيا بمحافظة المنيا، وجمصة شرق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وبركة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، والحلازين مركز مطروح بمحافظة مطروح . وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 8 و9 من الشهر نفسه بمناطق الرست مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، ومنطقة الخير – ومنطقة أبرق مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر. واختتم «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 9 و10 ديسمبر بعيادة ألماظة الشاملة مركز مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ووادي تجمع بدوي – ووادي الشرفا مركز دهب بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وكرم ورزوق مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وجرزا حي جنوب العياط بمحافظة الجيزة، والأمل مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والقرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية، والجزائر مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.