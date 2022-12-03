القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ 16 من كأس العالم 2022

يلتقي مساء اليوم السبت، منتخبا هولندا وأمريكا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، التي تقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الدوحة والرياض.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا

وتنقل مباراة هولندا وأمريكا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، ومنها:

beIN 4K

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA three HD

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 3

beIN Sports Max 4

يذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس، تمتلك حق بث مباريات كأس العالم 2022، وأعلنت إذاعة 22 مباراة مجانا عبر القناة المفتوحة، منها مباريات المنتخبات العربية، التي تبقى منها فقط المغرب، بعد تأهله إلى دور الـ 16.